Синоптики обещают теплую погоду в Баку

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном, без осадков.

Утром местами будет слабый туман, будет дуть умеренный северный ветер.

На Абшеронском полуострове ночью будет 7-9, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем – 14-16 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно будет без осадков. Но в утренние часы местами возможны дожди, ночью и утром в отдельных местах ожидается туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью от 0-5 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла.