Синоптики обещают понижение температуры

По сообщению Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, без осадков. Однако утром местами на полуострове вероятны кратковременные дожди. Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 23-26, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 24-26, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы — 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

1 августа на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 27-28 градусов тепла.

Северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным ветром, что благоприятно для купания на пляжах.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1 августа на Абшеронском полуострове влажность воздуха немного превысит норму, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.

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