Синоптики обещают дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 21 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых местах возможны дожди. Ночью и утром ожидается порывистый северо-западный ветер, который вечером сменится северо-восточным.

Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 15-17, днем — 21-25 градусов, в Баку ночью — 16-18, днем — 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 75-85%, днем — 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, местами дожди, которые могут перейти в ливни, град. Днем в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах туман. Порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-18, днем — 25-30, в горах ночью — 5-10, днем — 13-18 градусов тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, то слабое и умеренное колебание метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будет благоприятно для метеочувствительных людей.