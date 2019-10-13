Синоптики обещают 26 градусов тепла

В понедельник, 14 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове будет без осадков, умеренный юго-западный ветер днем временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30, в горах ночью 5-10, днем 15-20 градусов тепла.