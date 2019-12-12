Синоптики на завтра обещают дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, умеренный юго-восточный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 10-13, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление 763 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, местами туман, западный ветер.

Ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла.

| 2019-12-12T14:21:05+00:00 12 декабря 2019, 15:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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