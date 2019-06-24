Синод «Новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод «новой церкви» лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, однако оставил его в составе «епископата», заявил в понедельник на брифинге «архиепископ Черниговский и Нежинский» Евстратий Зоря.

Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от «новой церкви» Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что «томос об автокефалии» «новой церкви» не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя.

«Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», — сказал Зоря.

По решению синода Филарет может через письмо на имя главы «новой церкви» Епифания Думенко, обратиться к синоду относительно соборного рассмотрения своего будущего положения. Синод также решил подчинить Киевскую епархию, которой должен был управлять Филарет, напрямую Епифанию.(РИА Новости)