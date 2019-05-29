Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран мира в 2019 году. Рейтинг составлен экспертами Международного института управленческого развития (International Institute for Management Development) в швейцарском городе Лозанна и опубликован во вторник на его сайте. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе, Сингапур возглавил рейтинг по причине создания в стране высокотехнологичной инфраструктуры, а также наличия квалифицированной рабочей силы. Гонконг в свою очередь занял второе место, чему способствовало проведение благоприятной налоговой политики. США опустились на 3-е место в рейтинге, потеряв две позиции по сравнению с рейтингом 2018 года. На конкурентоспособность США негативно повлияли высокие цены на нефть, а также ослабление экспорта высокотехнологичной продукции и нестабильность курса доллара.

| 2019-05-29T07:44:44+00:00 29 мая 2019, 09:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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