Синдзо Абэ готов без предварительных условий встретиться с лидером КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему настроен на личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, несмотря на резкую критику в свой адрес со стороны Пхеньяна. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр Абэ, — сказал он, — намерен преодолеть взаимное недоверие и лично без предварительных условий встретиться с председателем Ким Чен Ыном для откровенного разговора». Генеральный секретарь кабинета министров отказался при этом комментировать переданный накануне комментарий Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) с выпадами в адрес главы японского правительства.

От имени представителя Корейского комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе политика премьера Абэ характеризуется в нем как «предел наглости». В комментарии подчеркивается, что правительство Японии предлагает провести личную встречу лидеров двух стран, хотя ни в чем не изменило свою враждебную КНДР политику.

1 июня министр обороны Японии Такэси Ивая заявил на международной конференции в Сингапуре, что Токио надеется на нормализацию отношений с Пхеньяном на основе решения проблем, связанных с ракетно-ядерным потенциалом КНДР и похищениями японских граждан северокорейскими спецслужбами. Глава военного ведомства заверил, что его правительство готово оказать экономическую помощь КНДР, если та, как он выразился, выберет правильный путь развития.