Синдром Портоса

Родину проще любить на расстоянии. Наверное, я не первый, кто пришел к такому выводу. Допускаю, что аналогичные же чувства испытывают украинцы, россияне, армяне и жители самых разных стран, которые, в силу разных причин, бывают на Родине изредка, наездами. Но от этого предположения мне не становится проще или менее грустно. Потому, что уж больно идиллически выглядит Азербайджан, когда оцениваешь жизнь в стране на расстоянии, не соприкасаясь ежедневно с тем, к чему тут привыкли.

Азербайджан очень похож на перевязь Портоса, которая сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи. Нет ведь ничего плохого в перевязи из буйволовой кожи, в конце концов существует же поговорка, призывающая протягивать ноги по одеялу. Но есть много неразумного и отталкивающего в стремлении претендовать на то, чему не соответствуешь.

К примеру, в тучные годы высоких мировых цен на нефть, когда курс маната был выше курса доллара, появилась привычка причислять Азербайджан к государствам даже не просто со стремительно и многогранно развивающейся экономикой, но и к странам, все население которых, говоря словами Остапа Бендера о городе его мечты Рио-де–Жанейро, «поголовно ходят в белых штанах», то есть живут припеваючи.

Сразу замечу, что и тогда это утверждение было, мягко говоря, преувеличенным. Сейчас же, после более чем двукратной девальвации маната, рассуждать о хорошей и обеспеченной жизни для азербайджанцев совсем как-то неудобно. Пока ты живешь в другой стране, ориентируешься на макроэкономические показатели, на заявления о росте золотовалютных резервов Азербайджана, о развитии ненефтяного сектора и значительном повышении минимальной пенсии и заработной платы, появляется иллюзия того, что жизнь азербайджанцев стала лучше и веселее.

Но, едва ступив на родную землю, ты становишься тем, кому спешат поведать о своем житье-бытье родные, близкие, друзья и знакомые. Так вот в подавляющем большинстве случаев речь они ведут не о жизни, а о выживании. Кому-то удается выживать чуть лучше, кому-то чуть хуже. Но, все это вовсе не то, что называется нормальной жизнью. Нормальная жизнь, это когда человек работает пять дней в неделю и его заработной платы хватает на все, включая отдых на курортах.

Так ли это в Азербайджане? Увы, нет. Тут подавляющее большинство населения живет до первого ЧП. Проблемы со здоровьем основного кормильца чреваты неподъемными расходами и невероятными переживаниями о риске потери работы. Добавлю также, что доверия к отечественной медицине, как ни крути, нет. Посему, люди предпочитают отправляться на лечение за рубеж.

И все это – на фоне попыток Министерства здравоохранения отрицать очевидные проблемы с достаточным числом квалифицированных специалистов во всех сферах, а также с их возмущением по поводу того, что азербайджанцы отправляются лечиться в Иран, Турцию, Россию, Украину, Израиль. Вот вам и «синдром Портоса» во всей его красе. А ведь он, этот синдром, проявляется не только в этом вопросе.

Вон, в центре Баку разъезжают красивые, комфортные автобусы. Это не хорошо, это нормально. Не нормально, что таких автобусов очень мало. В том же поселке Бакиханова курсируют транспортные средства, которые язык не поворачивается назвать автобусами. Это какие-то громыхающие и чудом не разваливающиеся на ходу машины, подниматься в которые и сходить с которых крайне сложно людям пожилым или имеющим проблемы с ногами.

Отсутствие нормальной, комфортной жизни стало тут уже нормой. Никто не удивляется тому, что в магазинах, продуктовых и вещевых, нет продавцов, способных поведать о качестве, составе товара, который реализуется. Граждан Азербайджана не удивляет, что в школах не препопадают уроки, а учителя зарабатывают репетиторами. Они не считают чем-то удивительным повальное игнорирование правил дорожного движения со стороны водителей и пешеходов.

А как тут ведутся работы по обновлению фасадов зданий! Вон, компания «Аккорд», тут же на Бакиханова, решила обновить внешний вид сразу всех расположенных своих многоэтажек. По слухам, таково требование МЧС. В итоге, жизнь владельцев квартир в этих домах превращена в сущий ад. Въезды во дворы перекрыты, добираться до блоков приходится, двигаясь по импровизированным тоннелям из тонкой фанеры.

И когда все это закончится — никто толком не знает. А ведь это не нормально! Нормально, когда у жильцов спрашивают, согласны ли они на то, что здание, в котором они живут, будет подвергнуто внешним изменениям. Кому может быть приятно видеть, как его балкон превращается в скопище мусора по вине висящих на тросах строителей?! Никому. Но в том-то все и дело, что дело вовсе не в специфике работы этих умельцев. Все хуже. В Азербайджане уже привыкли считать нормальным то, что никак не может считаться нормой. Это не столько даже уже печально, сколь смешно. Также смешно, как попытки Портоса врать всем о том, что из себя представляет его перевязь.