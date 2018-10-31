Символическая сборная 9-го тура ТПЛ

ПФЛ обнародовала символическую сборную 9-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу, которая основана на показателях InStat.
Команда выглядит так:
вратарь – Салахат Агаев («Нефтчи») – 6-е попадание;
защитники – Теллур Муталлимов («Зире»), Шахрияр Алиев («Сумгайыт») – 4, Денис Силва («Кешля») – 2, Илькин Гыртымов («Зире») – 2;
полузащитники – Садио Тоункара («Зире») – 2, Дарио Фредерико («Нефтчи») – 3, Эрик Рамос («Сабах»), Билал Хамиди («Зире») – 2;
нападающие – Мирабдулла Аббасов («Нефтчи») – 4, Джавид Имамвердиев («Сабах») – 2.
Лучшим игроком 9-го тура стал Шахрияр Алиев.