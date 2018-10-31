Символическая сборная 9-го тура ТПЛ

ПФЛ обнародовала символическую сборную 9-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу, которая основана на показателях InStat.

Команда выглядит так:

вратарь – Салахат Агаев («Нефтчи») – 6-е попадание;
защитники – Теллур Муталлимов («Зире»), Шахрияр Алиев («Сумгайыт») – 4, Денис Силва («Кешля») – 2, Илькин Гыртымов («Зире») – 2;
полузащитники – Садио Тоункара («Зире») – 2, Дарио Фредерико («Нефтчи») – 3, Эрик Рамос («Сабах»), Билал Хамиди («Зире») – 2;
нападающие – Мирабдулла Аббасов («Нефтчи») – 4, Джавид Имамвердиев («Сабах») – 2.

Лучшим игроком 9-го тура стал Шахрияр Алиев.

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| 2018-10-31T15:08:44+00:00 31 октября 2018, 16:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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