Символическая сборная 9-го тура ТПЛ

ПФЛ обнародовала символическую сборную 9-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу, которая основана на показателях InStat.

Команда выглядит так:

вратарь – Салахат Агаев («Нефтчи») – 6-е попадание;

защитники – Теллур Муталлимов («Зире»), Шахрияр Алиев («Сумгайыт») – 4, Денис Силва («Кешля») – 2, Илькин Гыртымов («Зире») – 2;

полузащитники – Садио Тоункара («Зире») – 2, Дарио Фредерико («Нефтчи») – 3, Эрик Рамос («Сабах»), Билал Хамиди («Зире») – 2;

нападающие – Мирабдулла Аббасов («Нефтчи») – 4, Джавид Имамвердиев («Сабах») – 2.

Лучшим игроком 9-го тура стал Шахрияр Алиев.

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