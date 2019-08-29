Символ России в Баку: «Березка» выступит на главной сцене столицы

«Не надо читать двести томов о России, достаточно посмотреть один концерт «Березки», и вы увидите, что такое русский нрав, русский характер, русское начало…». Эта цитата из французских газет стала крылатой после гастролей легендарного хореографического русского ансамбля в Париже.

В рамках Дней культуры России в Азербайджане 11 октября прославленный коллектив выступит в Баку, во Дворце Гейдара Алиева.

Об этом # сообщили организаторы гастролей в Министерстве культуры АР.

История легендарного ансамбля «Березка» берет свое начало в 1948 году, когда в Твери характерная солистка Большого театра Надежда Надеждина поставила хоровод для самодеятельных артистов под песню «Во поле березка стояла…». С тех пор на протяжении вот уже более семи десятилетий каждый концерт «Березки» открывается этим танцем.

Гастроли принесли ансамблю мировую известность, а «плывущий» шаг солистов стал отдельным культурным символом России, как Красная площадь или Большой театр.

Всемирный совет сторонников мира в 1959 году присудил коллективу свою золотую медаль. Русская «Березка» побывала почти на всех континентах: прошла своим загадочным шагом тысячи километров по сценам Японии, Франции, Аргентины, Швейцарии, Кореи, США.

Солисты коллектива выступали в самых экстремальных условиях: к примеру, в Греции на жаре в 40 градусов танцевали «Масленицу» в тулупах, шапках и валенках.

Костюмы «Березки» весят около двух с половиной тонн. За два часа хороводов и плясовых девушки меняют сарафаны и головные уборы более 20 раз. Всего же у коллектива около двух тысяч костюмов, причем каждый из них — настоящее произведение искусства из бархата, шифона, кружева или батика, расшитый тесьмой и бисером.

В ансамбль приходят выпускники хореографических училищ. И все равно танцовщиц приходится переучивать: в «Березке» — особая школа. Ценится музыкальность, техническое мастерство, красота, ум, фактура. Главная тайна, которую приходится постигать новичкам, это, конечно же, плывущий шаг. И это мастерство держится в секрете

Солисты легендарного ансамбля представят бакинцам грандиозную программу, исполнят свои самые знаменитые постановки и номера на главной сцене столицы.

При этом билеты на концерт стоят всего от 20 до 60 манатов.