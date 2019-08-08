Симонс Грег: «ЕС в смятении и будет пытаться спасти себя»

О том, как будет развиваться политическая ситуация в ЕС, что ждет Восточное партнерство, рассказал в интервью «Зеркало», немецкий политолог Симонс Грег.

— Как Вы знаете, США против строительства Северного потока-2, в то время, как Германия не против этого проекта. Как США и Германия решат эту проблему?

— Это и геополитический, и геоэкономический вопрос. США хотят сохранить свою глобальную гегемонию, соблюдая то, что Бжезинский назвал «вассальными государствами». Такие геостратегические императивы были провозглашены еще в 1997 году. Эту стратегию можно увидеть в попытках управлять экономическими и политическими отношениями между Германией и Россией, так что отношения очень проблемные.

Если США удастся заставить Германию прекратить все поставки энергоносителей из России, она будет зависеть от других источников, таких как, например, американский СПГ (сжиженный природный газ). Это не в интересах безопасности Германии, так как здесь есть риски и ей в большей степени придется полагаться на США в вопросах поставок энергоносителей, но монополизация рынка будет менять правила игры, цены будут меняться и увеличиваться.

— Как Вы оцениваете приход Урсулы фон дер Ляйен к власти? Многие ожидают, что ее назначение означает проведение Евросоюзом более независимой и активной внешней политики?

— Урсула фон дер Ляйен — безопасный выбор для системы, чем и объясняется данный выбор. Она идеологически лояльна и является частью господствующей либеральной системы. Однако, это не означает более независимую внешнюю политику ЕС, и как я понимаю, может быть даже наоборот. Она должна использовать все методы, чтобы попытаться соответствовать созданным императивам. Фактически, если взглянуть на внешнюю политику ЕС, там возникают и тактические разногласия, случаются и конфликты с США (например, заявление Макрона о создании европейской армии, которая может быть использована для борьбы с Китаем, Россией и США), но основные требования Вашингтона под сомнение не ставятся и не оспариваются (санкции против России, СВПД и т. д.).

— Что собирается делать ЕС с мигрантами?

— ЕС не имеет дело с мигрантами, проблема в настоящее время чрезвычайно остро стоит в тех странах, в которых они сконцентрированы, таких как Швеция и другие. Эта ситуация вызвана несколько утопическим пониманием либеральной приверженности мультикультурализму и глобализации. Возможно, эта проблема станет концом любой легитимности, которую система все еще имеет, отсюда взлет Бориса Джонсона и других нелиберальных элементов не только в Венгрии, Польше и так далее, но также в Западной Европе и особенно в Великобритании.

Мигранты начинают влиять на политический ландшафт через политические партии и политические движения. Шведская Центристская партия даже опубликовала предвыборную литературу на арабском языке к сентябрьским выборам 2018 года. Также мигранты используются действующей либеральной властью, например, как на последних французских выборах, для сохранения правящей власти. Нужно просто посмотреть на распределение голосов и сопоставить его с концентрацией мигрантов в избирательных округах.

— Будет ли развиваться проект «Восточное партнерство»?

— Не думаю, что ВП продолжит развиваться. Причины в том, что ЕС в смятении и страдает от многочисленных кризисов. С одной стороны — это массовая миграция, с другой — экономический кризис со стороны экономик с низкими показателями, с третьей — нарушение политического и ценностного консенсуса (что проявляется в росте нелиберальных политических партий и движений).

Поэтому вполне возможно, что ЕС будет пытаться спасти себя, пренебрегая такими внешнеполитическими направлениями, как Восточное партнерство. Другие акторы могут быть более влиятельными и предложить прагматичные преимущества, нежели подход ЕС, основанный на идеологии.