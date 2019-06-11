Симфонический оркестр США впервые после Второй мировой войны выступит в Хиросиме

Национальный симфонический оркестр (НСО) США выступит весной 2020 года в рамках крупного гастрольного тура по Китаю и Японии в том числе в Хиросиме. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС художественный руководитель НСО, итальянский дирижер Джанандреа Нозеда. Как он подчеркнул, речь идет о первом выступлении американского симфонического оркестра в Хиросиме после Второй мировой войны.

По словам маэстро, поездка состоится «весной, в марте». «Даты уже назначены, но я их не помню. У нас будет 9-10 концертов в Японии и Китае. Уже подтверждено 9, возможно, 10. Так что это будет серьезный тур», — отметил Нозеда. Как он уточнил, предстоят выступления в Пекине, Шанхае, Токио, Хиросиме, Фукуи и ряде других городов двух стран.

«Мы повезем в Японию и Китай «Неоконченную» симфонию Шуберта, так как в этом заключалась просьба [администрации] концертного зала Хиросимы. И мы будем первым американским оркестром, который поедет в Хиросиму после Второй мировой войны. Ни один американский оркестр [за эти десятилетия] не приглашался Хиросимой», — сказал дирижер.

На его взгляд, предстоящий 18-дневный тур в Китае и Японии «важен просто даже с точки зрения международной деятельности оркестра». Планируется, что помимо упомянутой Симфонии номер 8 Шуберта НСО исполнит в Японии еще Симфонию №9 Дворжака («Из Нового света»). Кроме того, артисты повезут слушателям в Китае и Японии Симфонию №5 Малера.

55-летний Нозеда хорошо знает и любит Россию, где проработал десять лет, владеет русским языком. В 1997-2007 годах он являлся главным приглашенным дирижером Мариинского театра (и первым зарубежным музыкантом на этой должности). Концертный сезон 2017-2018 годов стал для него первым в должности руководителя НСО. В 1977-1994 годах этот американский коллектив возглавлял Мстислав Ростропович.

Площадкой НСО является Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.