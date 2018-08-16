Симеоне решает и с трибуны

Его «Атлетико» переиграл мадридский «Реал» в борьбе за Суперкубок Европы.

До начала вчерашней игры в лагерях команд соперников были совершенно разные настроения.

Два последних сезона болельщики «матрасников» задавались одним и тем же вопросом – когда и куда уйдет Диего Симеоне? Человек сделавший из середнячка испанской лиги топ-клуб и планомерно разрушавший миф о «чемпионате двух команд» стал открытием для всего футбольного мира и естественно стал желанной добычей для руководителей всех ведущих европейских команд, а его прощание с «индейцами» казалось вопросом решенным.

Однако, «Эль Чоло» вновь решил остаться, смог сохранить всех своих лидеров, прикупил новых игроков и дает понять – сезон 2018/2019 будет лучшим для его команды и планку они обозначили самую высокую.

Суперкубок – идеальный шанс для «матрасников» показать свою нацеленность на результат и свести старые счеты с соперником, в тени которого им так часто приходилось оказываться.

Хотя мадридцы с уходом Зидана и Роналду перестали казаться машиной, вкатывающей соперников в газон, но сильнее соперника для обозначения целей на сезон сложно было бы представить.

Что до оппозиции, то «Мадрид» Лопетеги – непонятная субстанция. Ушли Зидан и Роналду – мастодонты и трендсеттеры всего и вся в Мадриде. После их ухода в головах и в заявке образовалась огромная пробоина, залатать которую взялся скандально известный бывший тренер сборной Испании.

Стадия строительства и поиска ресурсов для усиления продолжаются. Здесь нет Криштиану, зато есть три времени: будущее – Винисиус, настоящее – Иско и Асенсио, прошлое – Рамос, Бензема, Марсело и т.д. Найти между ними что-то новое, интересное – задача Хулена.

Место главного тренера мадридцев не прощает много ошибок. И не важно, кто ты и сколько ты там сезонов тренируешь и какой у тебя кредит доверия перед Пересом. Даешь результат, выигрываешь титулы – останешься, нет – быстренько укажут на дверь.

Никто не знает, что будет осенью или в конце сезона. Поэтому Лопетеги надо мобилизоваться и превзойти себя. Ошибки здесь не принято прощать, только если тебя не зовут Зидан.

Промадридское издание «Marca» гадала – кто же выйдет в основе «Мадрида»? Уход Криштиану создал прецедент. Столько вариантов впереди у мадридцев не было давно.

Хулен пошел по пути наименьшего сопротивления. Тройка Асенсио-Бензема-Бэйл впереди. Кроос и Каземиро приглядывают за центром поля, пока Иско бегает по всему полю в поисках мяча. В обороне все привычно: Рамос и Варан, Карвахаль и Марсело. Здесь все стабильно.

Еще одной темой для обсуждения и догадок была вратарская позиция. Бывший игрок «Атлетико» Тибо Куртуа перебрался из Стемфорда на Бернабеу, да еще и поцеловал герб «Мадрида» во время своей презентации. Лопетеги держал интригу, сказав, что определился с вратарем на матч на пресс-конференции. Но мы-то думали, что он выбирает из Наваса и Куртуа, а оказалось, что из костариканца, Касильи и Лунина. В воротах появился Навас. Тибо смотрел матч с трибуны.

У Симеоне с тактикой все проще, Диего играет по схеме 4-4-2, но пытается ее модернизировать за счет Гризманна, который при обороне отходит ближе к своим воротам. Что-то подобное Антуан делает и в сборной. Лучший трансфер мадридцев этим летом – Гризманн не перешедший в «Барселону».

Два новичка «Атлетико» — Родриго и Лемар – усиливают команду. Они и есть та самая «свежая кровь». Лемар много перемещался и лез в обводку (5 раз). Француз – придал атаке скорости, чего не хватало со времен Карраско. А Родриго призван заменить Габи, который отправился на катарскую пенсию, и судя по игре новобранца его приобретение сделает потерю капитана едва заметной.

В обороне и на вратарской вотчине все традиционно в порядке. Годин и Ко. вселяют уверенность и наводят страх на соперников одним своим видом.

В бытность Лопетеги тренером «Ла Рохи» журналисты очень часто его доставали о роли Диего Косты в команде. Однажды он не выдержал и сказал, «Диего должен быть злым на поле, чтобы чувствовать себя увереннее и показывать свой лучший футбол». Никто так не злит Косту, как Серхио Рамос. Это вспомнил и сам Диего и уже на первой минуте в одиночку сделал Рамоса с Вараном. Серхио это не понравилось, и он уже через пару минут заехал Косте локтем по лицу и еще больше завел товарища по сборной, как показал матч – зря.

«Атлетико» повел с первых минут против еще не влившегося в игру соперника – в 95% случаев эту игру уже можно не смотреть. Подопечные Симеоне как никто в мире умеют играть по счету и как правило доводят дело до логического финала, но у этого правила есть оговорка – мадридский «Реал».

Подопечные Лопетеги смогли быстро отыграться и даже выйти вперед. В первом тайме «сливочные» смотрелись очень бодро, особенно был хорош Бейл и конечно Бензема, который несмотря на всю критику в свой адрес остается незаменимым игроком для любого рулевого королевского клуба. Именно он смог отличится сам и заработал пенальти который благополучно реализовал Рамос.

Лопетеги не особо хорош в изменении плана по ходу матча и не умеет делать правильные замены, чем идеально воспользовался Симеоне. Лопетеги убрал Каземиро (из-за травмы), совершившего больше всех отборов за отведенное время. А вместо него выпускает атакующего Себальоса без каких-либо навыков отбора. Неудачность замены объясняется и тем, что «Мадрид» в те минуты был впереди. Из остальных решений тренера по ротации вопрос не вызвало лишь появление Луки Модрича.

Симеоне в свою очередь сделал три замены (Хименес не в счет). Корреа – больше всех обыгрывал соперников в матче. Витоло – создавал напряжение на левом фланге. Партей вышел в середину, где нужен был баланс. Все из перечисленных сделали по результативному действию.

В итоге «индейцы» отыгрались и перевели игру в дополнительное время, где судьбу матча решили вышеперечисленные игроки.

«Мы контролировали игру, не заслуживали поражения», — прокомментировал матч во флеш-интервью Лопетеги. Но это было точно не так. «Мадрид» проиграл первый финал за долгое время. А ключевой момент – ошибка Рамоса и Варана. Таких привозов от лучших защитников мира не ждешь. Провальный матч для обоих.

«Мадрид» строится – «Атлетико» построен.

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