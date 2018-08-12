Силы безопасности Афганистана третий день не могут вернуть контроль над Газни

Силы безопасности Афганистана третий день не могут вернуть контроль над Газни, в 150 километрах к югу от Кабула. В административный центр прорвались боевики исламистского движения «Талибан».

Как сообщили в совете провинции Газни в воскресенье, 12 августа, столкновения продолжаются, в частности, у штаб-квартиры местной полиции и спецслужб, а также возле здания региональной администрации. Ситуация осложняется тем, что полицейский участок охвачен огнем. В ходе боев погибли около 100 сотрудников сил безопасности. Талибы продолжают укрываться в жилой застройке.

В пятницу, 10 августа, боевики атаковали город сразу с нескольких сторон. Были уничтожены телекоммуникационная вышка и перебита линия телефонной связи.

В конце июня правительство Афганистана сообщило об отмене объявленного в начале месяца режима прекращения огня с движением «Талибан».

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