Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков на аэропорт

Силы национальной обороны и безопасности Афганистана отразили в субботу нападение боевиков радикального движения «Талибан» на аэропорт Кандагар в одноименной провинции на юге страны. Об этом сообщил журналистам начальник местной полиции генерал Тадин Хан Ачакзай.

«Сегодня утром талибы запустили реактивный снаряд по аэродрому Кандагар. Атака не увенчалась успехом, — приводит его слова агентство Khaama Press. — Было обнаружено место, откуда велся обстрел, где был найден еще один снаряд».

Как указал начальник полиции, в ходе операции сил безопасности были задержаны три боевика, причастные к совершению атаки.

По информации источника, жертв и пострадавших в результате нападения нет. «Никаких нарушений воздушного сообщения с Кандагаром не произошло», — добавил Ачакзай.(ТАСС)