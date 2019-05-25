Силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков на аэропорт

Силы национальной обороны и безопасности Афганистана отразили в субботу нападение боевиков радикального движения «Талибан» на аэропорт Кандагар в одноименной провинции на юге страны. Об этом сообщил журналистам начальник местной полиции генерал Тадин Хан Ачакзай.

«Сегодня утром талибы запустили реактивный снаряд по аэродрому Кандагар. Атака не увенчалась успехом, — приводит его слова агентство Khaama Press. — Было обнаружено место, откуда велся обстрел, где был найден еще один снаряд».

Как указал начальник полиции, в ходе операции сил безопасности были задержаны три боевика, причастные к совершению атаки.

По информации источника, жертв и пострадавших в результате нападения нет. «Никаких нарушений воздушного сообщения с Кандагаром не произошло», — добавил Ачакзай.(ТАСС)

| 2019-05-25T21:22:10+00:00 25 мая 2019, 22:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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