Силуанов обозначил позицию Москвы по возможным компенсациям Минску

Компенсация Минску из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России возможна после того, как РФ и Белорусь согласуют общий подход по интеграции. Остальных вопросов в финансовых отношениях двух государств касается то же самое, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, позиция России известна Белоруси. «Нам необходимо принимать комплексные решения, которые бы касались видения нашей дальнейшей интеграции в части Союзного договора», — отметил он.

И о компенсации налогового маневра, и о кредитовании можно говорить в комплексе, отметил Силуанов. «С тем чтобы мы видели хотя бы понимание нашей «дорожной карты», куда мы двигаемся», — цитирует министра в субботу, 8 июня, «РИА Новости».

В этом году в работе ПМЭФ принимают участие свыше 3,5 тыс. зарубежных гостей более чем из 140 стран. Ключевыми в повестке форума стали темы поиска баланса в мировой экономике, технологий будущего и реализации целей национального развития (iz.ru)

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6–8 июня. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ (iz.ru)