Силовики Индии приведены в состояние повышенной готовности после решения по Кашмиру

МВД Индии привело в состояние повышенной готовности силы безопасности страны, сообщает газета Times of India. «Указание перейти в режим повышенной боевой готовности направлено всем правоохранительным структурам [Индии], — заявил источник издания. — В первую очередь, это касается формирований, которые дислоцируются в штате Джамму и Кашмир».

В частности, полиция индийской столицы Нью-Дели вводит повышенные меры безопасности после того, как правительство страны приняло решение отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир. По данным телеканала NDTV, в метро индийской столицы вводятся служащие Центральных сил защиты промышленных объектов (Central Industrial Security Force).

Как сообщили телеканалу источники, повышенная готовность вводится на основании «некоторых данных», а также в связи с решением центральных властей по штату Джамму и Кашмир и с торжествами по случаю Дня независимости, который Индия отмечает 15 августа.

Дополнительные меры безопасности предпринимаются и на улицах индийской столицы, на них выводятся дополнительные полицейские патрули.