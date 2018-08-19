Сильное землетрясение произошло у берегов Колумбии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Колумбии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли вечером 18 августа. Эпицентр находился в 35 километрах к северу от прибрежного города Аканди.
К настоящему времени нет данных о жертвах, разрушениях и угрозе цунами.

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| 2018-08-19T03:05:20+00:00 19 августа 2018, 10:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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