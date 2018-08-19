Сильное землетрясение произошло у берегов Колумбии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Колумбии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли вечером 18 августа. Эпицентр находился в 35 километрах к северу от прибрежного города Аканди.





К настоящему времени нет данных о жертвах, разрушениях и угрозе цунами.

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