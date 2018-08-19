Сильное землетрясение произошло у берегов Колумбии View Larger Image Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Колумбии, сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки магнитудой 5,6 произошли вечером 18 августа. Эпицентр находился в 35 километрах к северу от прибрежного города Аканди. К настоящему времени нет данных о жертвах, разрушениях и угрозе цунами. 47 просмотров Редакция| 2018-08-19T03:05:20+00:00 19 августа 2018, 10:30| (Пока оценок нет) Загрузка...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk По теме В минутном видео Трамп объяснил, зачем ему встречаться с главами других государств Gallery В минутном видео Трамп объяснил, зачем ему встречаться с главами других государств 19 августа 2018, 11:30 Неонацисты отказались от марша в Шпандау в честь сподвижника Гитлера Gallery Неонацисты отказались от марша в Шпандау в честь сподвижника Гитлера 19 августа 2018, 11:00 В Анкаре рассказали о договоренностях с США по Мюнбичу Gallery В Анкаре рассказали о договоренностях с США по Мюнбичу 19 августа 2018, 10:00 Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Меркель Gallery Песков рассказал, как прошли переговоры Путина и Меркель 19 августа 2018, 08:30 Вена — лучший город мира Gallery Вена — лучший город мира 19 августа 2018, 07:40