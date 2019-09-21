Сигнал Бэтмена появится сегодня по всему миру в честь 80-летия супергероя

В честь 80-летия с момента выхода первого комикса DC с супергероем Бэтменом в 11 городах мира зажгут его легендарный сигнал, сообщает NME.
Бэт-сигнал появится на зданиях в Мельбурне, Токио, Йоханнесбурге, Берлине, Париже, Барселоне, Сан-Паулу, Нью-Йорке, Монреале, Мехико, Лос-Анджелесе и Лондоне сегодня вечером, в 20:00 по местному времени в каждом из городов.
Бэт-сигнал — специальный прожектор, который проецировал эмблему летучей мыши над ночным небом вымышленного города Готэм-Сити в комиксах и фильмах о супергерое.
| 2019-09-21T21:13:58+00:00 21 сентября 2019, 22:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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