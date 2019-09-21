Сигнал Бэтмена появится сегодня по всему миру в честь 80-летия супергероя

В честь 80-летия с момента выхода первого комикса DC с супергероем Бэтменом в 11 городах мира зажгут его легендарный сигнал, сообщает NME.
Бэт-сигнал появится на зданиях в Мельбурне, Токио, Йоханнесбурге, Берлине, Париже, Барселоне, Сан-Паулу, Нью-Йорке, Монреале, Мехико, Лос-Анджелесе и Лондоне сегодня вечером, в 20:00 по местному времени в каждом из городов.
Бэт-сигнал — специальный прожектор, который проецировал эмблему летучей мыши над ночным небом вымышленного города Готэм-Сити в комиксах и фильмах о супергерое.