Siemens покидает Иран из-за санкций США

Немецкий концерн Siemens AG покидает Иран из-за введенных в отношении Тегерана санкций Вашингтона. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 24 августа, заявлении базирующегося в Мюнхене производителя электротехники и электроники.

Соответствующий шаг принимается, чтобы «привести деловую активность в соответствие с изменяющимися многосторонними рамочными условиями применительно к Ирану», отмечается в документе.

Концерн и далее будет придерживаться существующих экспортных ограничений, отмечают в компании. Ранее о планах Siemens уйти из Исламской Республики говорил посол США в Германии Ричард Гренелл.

37 просмотров