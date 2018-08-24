Siemens покидает Иран из-за санкций США

Немецкий концерн Siemens AG покидает Иран из-за введенных в отношении Тегерана санкций Вашингтона. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 24 августа, заявлении базирующегося в Мюнхене производителя электротехники и электроники.

Соответствующий шаг принимается, чтобы «привести деловую активность в соответствие с изменяющимися многосторонними рамочными условиями применительно к Ирану», отмечается в документе.

Концерн и далее будет придерживаться существующих экспортных ограничений, отмечают в компании. Ранее о планах Siemens уйти из Исламской Республики говорил посол США в Германии Ричард Гренелл.

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| 2018-08-24T18:26:15+00:00 24 августа 2018, 19:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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