Сидоры южного города

Тучи сгустились над жителями одного южного города. Нет, дело было не только в похолодании. Совсем не к месту подоспело исследование Thomson Reunters, согласно которому южный город вошел в тройку наименее толерантных к ЛГБТ мест в мире. И вот ведь какое дело — если в любых иных рейтингах соседство с Сомали и Таджикистаном звучало бы огорчительно и удручающе, то в данном конкретном случае все было не столь однозначно. Ведь, это сейчас во всем мире придумали прятать представителей этой группы людей за аббревиатурой ЛГБТ, значение которой до сих пор знали далеко не все в южном городе.

Доходило до казусов. Порой, не особо осведомленные южногородцы считали, что документы на квартиры, земельные участки, всякого рода купчие они получают именно в ЛГБТ. Их поправляли — в БТИ вам надо. Но, учитывая славу БТИ в южном городе, не было ничего удивительного в том, что именно эту организацию путали с ЛГБТ. В частности к руководителю этой организации, к счастью недавно уволенному, в народе относились куда менее толерантно, чем к представителям ЛГБТ.

Да и вообще, не совсем глубоко в Thomson Reunters изучили вопрос. Они, к примеру, так и не поняли, что представителей ЛГБТ в южном городе намного больше, чем в самых развитых странах мира. По крайней мере, с точки зрения местных обывателей. Вот спроси у любого южногородца, кем, по его мнению, является проворовавшийся глава местной исполнительной власти, который прокладывает одноразовые дороги и дерет мзду так, что за державу обидно? Правильно, представителем ЛГБТ!

А многие из депутатов местного парламента? Особенно тот, что периодически заявляет о необходимости повышения зарплаты депутатам, при этом отсылая учителей, недовольных размером оклада, на стройку. Он ведь, как всем известно, является владельцем роскошного отеля в той части южного города, где буйно цветут цитрусовые. Он тот самый богатый, который бедного не разумеет. Хотя, по статусу, он это обязан делать. Но, этот парламентарий, прости Господи, языком работает так, как ни одной представительнице ЛГБТ не в силу. И отношение к нему в народе соответствующее.

Идентичное же отношение в южном городе и ко многим представителям «старой гвардии» чиновников высокого ранга, которые вцепились в свои кресла мертвой хваткой, превратившись в бревно, лежащее на пути кадровых реформ. А олигархи? Они же заработали свои капиталы не за счет каких-то прорывных научных изобретений или создания невероятных платформ по продаже и продвижению товаров и услуг. Они тупо грабили южный город, «пилили» бюджет. Некоторые из олигархов в итоге были отлучены от кормушки и превратились в просто… ЛГБТ. Но были и такие, что все еще контролировали министерства и ведомства. Они очень боялись за свое будущее и потому тайно подкармливали некоторых журналистов и местную оппозицию. Ну и кто они после этого?! У народа был ответ на этот вопрос. Жаль только, что в Thomson Reunters не учли его в ходе исследования.

А еще, там не учли, что бурную деятельность в СМИ южного города развернул Гезягирян Подхалимов. Он всячески скрывал свою принадлежность к ЛГБТ, но тюремное прошлое и скандальное настоящее, а именно готовность делать омлет всем, кто готов за это заплатит, создало Подхалимову репутацию твердую, железобетонную, накрепко прилипшую. И в этом плане он перещеголял даже местных оппозиционеров, пойманных давеча на торговле статусом политэмигранта. Впрочем, в народе сошлись на том, что перед ним тот же Сидор только в профиль.

Кстати, о сидорах. Ими были наводнены местные телеканалы. Вот какой не включишь — Сидор на Сидоре сидит и Сидором погоняет. И менторствуют, менторствуют! Таким палец в рот не клади. Впрочем, не палец тоже. А главное ведь, что? Привыкли в южном городе к местным сидорам в шоу-бизнесе и на «голубых» в прямом смысле, экранах. Так что, не правы были в Thomson Reunters, очень не правы. Южный город должен быть в тройке их исследования. Но не с конца, а спереди. Соседствуя с Голландией, пардон, с недавних пор Нидерландами, например. Впрочем, всему свое время. Доживут южногородцы и до этого.