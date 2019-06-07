Си Цзиньпин считает Трампа своим другом

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом и выразил уверенность в том, что американский лидер не заинтересован в полном разрыве с Китаем, сообщает РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находится в России с госвизитом.

«Хотя между нами и США какие-то торговые прения, но Китай и США теперь уже тесно взаимосвязаны друг с другом. Между нами крупнейшая торговля…Трудно представить полный отрыв США от Китая. В этом мы не заинтересованы, в этом не заинтересованы американские партнеры. Президент Трамп — мой друг, я уверен, что он также в этом не заинтересован», — сказал китайский лидер на пленарной сессии ПМЭФ.