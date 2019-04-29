Си Цзиньпин призвал беречь экологию, «как собственные глаза»

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия международной выставки садово-паркового искусства ЭКСПО-2019 призвал бережно относиться к окружающей среде и беречь экологию, «как собственные глаза».
Масштабная выставка садово-паркового искусства открылась в Пекине в воскресенье вечером, помимо китайского лидера с супругой Пэн Лиюань на ней присутствовали также лидеры Чехии, Джибути, Киргизии, Непала, Таджикистана, Камбоджи, Мьянмы, Пакистана, Сингапура, а также специальные представители других стран.
Выставка открылась в воскресенье в уезде Яньцин на севере Пекина на общей площади в 960 гектаров и продлится 162 дня — до 7 октября, в ЭКСПО принимают участие 100 стран и международных организаций, включая Россию. Посетить экспозицию может любой, стоимость билетов варьируется от 120 юаней (18 долларов) до 500 юаней (74 доллара), льготные билеты обойдутся в 80 юаней (12 долларов).
| 2019-04-29T09:14:05+00:00 29 апреля 2019, 10:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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