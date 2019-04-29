Си Цзиньпин призвал беречь экологию, «как собственные глаза»

Масштабная выставка садово-паркового искусства открылась в Пекине в воскресенье вечером, помимо китайского лидера с супругой Пэн Лиюань на ней присутствовали также лидеры Чехии, Джибути, Киргизии, Непала, Таджикистана, Камбоджи, Мьянмы, Пакистана, Сингапура, а также специальные представители других стран.

Выставка открылась в воскресенье в уезде Яньцин на севере Пекина на общей площади в 960 гектаров и продлится 162 дня — до 7 октября, в ЭКСПО принимают участие 100 стран и международных организаций, включая Россию. Посетить экспозицию может любой, стоимость билетов варьируется от 120 юаней (18 долларов) до 500 юаней (74 доллара), льготные билеты обойдутся в 80 юаней (12 долларов).