Си Цзиньпин отправился в КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин отправился с государственным визитом в Пхеньян для стимулирования и реализации ряда совместных проектов, которые обсуждались ранее с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Как передает ТАСС, об этом сообщила в четверг газета «Жэньминь жибао».

«Необходимо усилить дружественные обмены прагматического сотрудничества, придать новый стимул нашим двусторонним связям. Нам предстоит воплотить в жизнь уже обсужденные проекты, укрепить дружественные контакты между двумя народами», — приводит издание выдержки из обращения китайского лидера к Пхеньяну, которое также было опубликовано в центральной газете КНДР «Нодон синмун».

По словам Си Цзиньпина, данный визит направлен на то, чтобы придать более широкий размах сотрудничеству в сферах образования, культуры, спорта, туризма, молодежных обменов, межрегионального взаимодействия и народного хозяйства. «Он призван стимулировать развитие наших стран, увеличить их благосостояние, породить новую искру, которая обеспечит постоянную преемственность наших отношений», — подчеркнул председатель КНР.