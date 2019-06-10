Си Цзиньпин намерен обсудить в ходе саммита ШОС торговые трения с США

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен обсудить в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке торговые трения с США, а также взаимодействие в борьбе с терроризмом. Об этом в понедельник на спецбрифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

«На каждом саммите обсуждается институциональное развитие ШОС. Это будет включать в себя сотрудничество в сфере экономики, безопасности, в частности взаимодействие в борьбе с терроризмом. Безопасность и развитие являются двумя приоритетными вопросами для ШОС», — указал он. «Создание ШОС не было направлено против третьих стран, однако саммит такого уровня определенно уделит внимание наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня», — добавил замминистра.

По его словам, по итогам саммита лидеры стран-участниц подпишут декларацию и совместное коммюнике, а также несколько соглашений о сотрудничестве. «Во время саммита председатель Си Цзиньпин также проведет двусторонние встречи с лидерами соответствующих стран», — добавил он.

Как сообщил в воскресенье МИД Китая, председатель КНР Си Цзиньпин с 12 по 14 июня нанесет государственный визит в Киргизию и примет участие в XIX саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. После этого глава государства направится с госвизитом в Таджикистан, где с 14 по 16 июня примет участие в V саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.