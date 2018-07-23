Швеция в огне

На борьбу с лесными пожарами в Швецию направят 52 оперативные группы из Нижней Саксонии. Крупнейшие за несколько десятилетий пожары охватили более 20 тысяч гектаров шведских лесов.

В Швеции бушуют от 40 до 50 пожаров. В частности, три крупнейших за несколько десятилетий лесных пожара в сумме охватывают свыше 20 тысяч гектаров.

Эксперты озабочены установившейся на юге страны жарой. По данным шведской метеорологической службы, июль стал самым жарким месяцем за 260 лет. Об этом сообщает DW.

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| 2018-07-23T03:29:09+00:00 23 июля 2018, 07:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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