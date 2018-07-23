Швеция в огне

На борьбу с лесными пожарами в Швецию направят 52 оперативные группы из Нижней Саксонии. Крупнейшие за несколько десятилетий пожары охватили более 20 тысяч гектаров шведских лесов.

В Швеции бушуют от 40 до 50 пожаров. В частности, три крупнейших за несколько десятилетий лесных пожара в сумме охватывают свыше 20 тысяч гектаров.

В борьбе с ними задействована авиация Франции, Италии и Германии. Кроме того, в лесах прорубают просеки, чтобы помешать огню распространяться. «Ситуация по-прежнему серьезная, однако мы не наблюдаем ее ухудшения», — отмечают представители шведского ведомства по чрезвычайным ситуациям.

Эксперты озабочены установившейся на юге страны жарой. По данным шведской метеорологической службы, июль стал самым жарким месяцем за 260 лет. Об этом сообщает DW.

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