Швеция решила продлить контроль на внутренних границах

Правительство Швеции в четверг приняло решение продлить контроль на внутренних границах страны еще на шесть месяцев – до ноября 2019 года, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

«Полиция безопасности в настоящее время оценивает угрозу безопасности Швеции как высокую, в связи с этим правительство решило продлить контроль на границах еще на шесть месяцев. Швеция одна из немногих стран, которая установила контроль на внутренних границах в связи с недостаточным контролем на внешних границах Шенгенской зоны», — приводятся в сообщении слова министра внутренних дел страны Микаэля Дамберга.

Контроль на границах Швеции с другими странами Шенгенской зоны действует с ноября 2015 года. Он был установлен на фоне кризиса с беженцами, стремящимися попасть в Европу. Помимо Швеции к этой мере прибегли Германия, Австрия, Дания и Норвегия.