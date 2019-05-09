Швеция решила продлить контроль на внутренних границах

Правительство Швеции в четверг приняло решение продлить контроль на внутренних границах страны еще на шесть месяцев – до ноября 2019 года, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

«Полиция безопасности в настоящее время оценивает угрозу безопасности Швеции как высокую, в связи с этим правительство решило продлить контроль на границах еще на шесть месяцев. Швеция одна из немногих стран, которая установила контроль на внутренних границах в связи с недостаточным контролем на внешних границах Шенгенской зоны», — приводятся в сообщении слова министра внутренних дел страны Микаэля Дамберга.

Контроль на границах Швеции с другими странами Шенгенской зоны действует с ноября 2015 года. Он был установлен на фоне кризиса с беженцами, стремящимися попасть в Европу. Помимо Швеции к этой мере прибегли Германия, Австрия, Дания и Норвегия.

| 2019-05-09T17:36:53+00:00 9 мая 2019, 19:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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