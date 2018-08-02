Швеция решила купить американскую систему ПВО Patriot

Правительство Швеции поручило ведомству вооруженных сил страны и управлению материально-технического обеспечения вооруженных сил (FMV) провести закупку системы ПВО США «Пэтриот». Об этом говорится в сообщении для прессы правительства Швеции, сообщает РИА Новости.

«Сегодня правительство приняло решение уполномочить вооруженные силы на приобретение новой системы противовоздушной обороны среднего радиуса действия. Одновременно правительство приняло решение разрешить управлению материально-технического обеспечения вооруженных сил заключить соглашение с США о покупке американской системы противовоздушной обороны Patriot», — говорится в сообщении для прессы.

Поясняется, что после прошедших с американской стороной переговоров Швеции предложено купить четыре единицы системы и два типа ракет, а также техническое оборудование и обучение. Поставки системы ожидаются в период с 2020 по 2025 годы.

По данным шведских СМИ, сумма сделки составит на первом этапе как минимум 10 миллиардов крон (один миллиард евро).