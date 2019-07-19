Швеция и Великобритания хотят совместно разработать военный самолет

Министры обороны Швеции и Великобритании Петер Хультквист и Пенни Мордонт подписали меморандум о взаимопонимании в вопросе изучения возможностей совместной разработки военных самолетов и их систем. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу правительственной канцелярией Швеции, сообщает ТАСС.

«Соглашение является отправной точкой для анализа предпосылок углубленного технического сотрудничества между странами в развитии военно-воздушной техники, включая шведский многоцелевой истребитель JAS-39 Gripen, — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ не предусматривает каких-либо долгосрочных обязательств и задуман лишь для констатации подходов к вопросу. Он не налагает на страны никаких ограничений в проведении аналогичных совместных изысканий с другими партнерами.

| 2019-07-19T15:48:06+00:00 19 июля 2019, 17:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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