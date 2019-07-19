Швеция и Великобритания хотят совместно разработать военный самолет

Министры обороны Швеции и Великобритании Петер Хультквист и Пенни Мордонт подписали меморандум о взаимопонимании в вопросе изучения возможностей совместной разработки военных самолетов и их систем. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу правительственной канцелярией Швеции, сообщает ТАСС.

«Соглашение является отправной точкой для анализа предпосылок углубленного технического сотрудничества между странами в развитии военно-воздушной техники, включая шведский многоцелевой истребитель JAS-39 Gripen, — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ не предусматривает каких-либо долгосрочных обязательств и задуман лишь для констатации подходов к вопросу. Он не налагает на страны никаких ограничений в проведении аналогичных совместных изысканий с другими партнерами.