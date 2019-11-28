Швеция хочет председательствовать в ОБСЕ

Швеция выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ в 2021 году, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии, опубликованном в четверг.

«Швеция, после запроса от действующего председателя, решила представить себя как кандидата на пост председателя. Это связано с нашей уверенностью, что дипломатия является лучшим способом обеспечивать безопасность», — приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Линде 5 декабря посетит Братиславу, где примет участие в 26-м заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ. (РИА Новости)