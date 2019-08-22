Швеции могут произойти теракты аналогичные случившимся в Крайстчерче и Эль-Пасо

Шведская полиция безопасности СЕПО не исключает, что правые экстремисты могут совершить в королевстве преступления, аналогичные терактам в Новой Зеландии, США и Норвегии. Об этом в четверг заявил глава службы Клас Фриберг, сообщает ТАСС.

«Риск сейчас увеличился. К сожалению, мы уже видели ряд насильственных преступлений, в первую очередь я имею в виду трагические и ужасные события, которые произошли в Крайстчерче, Эль-Пасо, а также теракты в Норвегии», — цитирует Фриберга агентство TT. Он отметил, что все чаще появляются люди, которые не участвуют в националистических движениях, но разделяют их радикальные идеи.

«Мы видим, что идеология экстремистов, способствующая насилию, которая раньше была в основном ограничена небольшой и организованной средой, становится все более распространенной и привлекает все больше людей», — пояснил глава СЕПО.