Швеции могут произойти теракты аналогичные случившимся в Крайстчерче и Эль-Пасо

Шведская полиция безопасности СЕПО не исключает, что правые экстремисты могут совершить в королевстве преступления, аналогичные терактам в Новой Зеландии, США и Норвегии. Об этом в четверг заявил глава службы Клас Фриберг, сообщает ТАСС.

«Риск сейчас увеличился. К сожалению, мы уже видели ряд насильственных преступлений, в первую очередь я имею в виду трагические и ужасные события, которые произошли в Крайстчерче, Эль-Пасо, а также теракты в Норвегии», — цитирует Фриберга агентство TT. Он отметил, что все чаще появляются люди, которые не участвуют в националистических движениях, но разделяют их радикальные идеи.

«Мы видим, что идеология экстремистов, способствующая насилию, которая раньше была в основном ограничена небольшой и организованной средой, становится все более распространенной и привлекает все больше людей», — пояснил глава СЕПО.

| 2019-08-22T16:43:33+00:00 22 августа 2019, 19:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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