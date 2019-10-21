Швейцарский банк намерен выйти на рынок финуслуг в Азербайджане

Швейцарский банк Banque Cantonale de Genève (BCGE) предлагает услуги по управлению капиталом и финансовые услуги в Азербайджане.

Об этом рассказал на азербайджано-швейцарском бизнес-форуме заявил исполнительный директор BCGE Марио Аль Джебури.

«Мы хотим укрепить свои позиции в этом регионе. В Азербайджане имеются широкие возможности. Мы хотели бы оказывать здесь услуги по управлению капиталом и финансовые услуги», — сказал Марио Аль Джебури.

Он подчеркнул, что BCGE играет важную роль в женевской экономике: «Оборот банка составляет 22 миллиарда швейцарских франков».

| 2019-10-21T13:38:13+00:00 21 октября 2019, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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