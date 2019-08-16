Швейцарские ученые выяснили, как имбирь залечивает раны

Швейцарские специалисты разработали новое лечебное средство в виде пены, которое призвано предотвращать появление крупных шрамов и помогать ранам быстро затягиваться. Как сообщает на своем сайте Федеральная научно-исследовательская лаборатория по материаловедению (EMPA), главным ингредиентом этого средства является травянистое растение семейства имбирных куркума.

Хотя миллионы людей в мире ежедневно страдают от медленно заживающих ран, особенно в местах сгибов рук и ног, процесс заживления все еще «в полной мере не понят и тем более не взят под контроль», отмечает EMPA. Это обстоятельство послужило для специалистов лаборатории побудительным мотивом для проведения изысканий, в ходе которых были применены инновационные подходы и использованы новые материалы.

«Традиционное лечение нацелено на изолированные факторы оздоровления, в частности, на снабжение раны кислородом или поддержание влажности, но это вызывает недостаточную реакцию», — заявил Маркус Роттмар, руководитель проекта, получившего название Scaravoid. В разработках швейцарских ученых важную роль играют биологические полимерные диски, которые вводятся в пену под сильным давлением.

Пористая структура пены способствует росту новых клеток на месте раны. При этом размер пор полимера можно регулировать, чтобы процесс заживления шел максимально эффективно. Новые клетки в итоге образуют ткань, а пена разрушается биологическим путем. В пену добавляют куркумин, который выполняет роль противовоспалительного средства. Он высвобождается постепенно, обеспечивая «естественный баланс, необходимый для заживления раны».(ТАСС)