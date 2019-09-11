Швейцария отзовет гражданство у обвиняемого в пособничестве террористам

Мужчина, второе гражданство которого не указывается, был приговорен к нескольким годам заключения за пропагандистскую деятельность и вербовку боевиков для запрещенной исламской террористической организации. В госсекретариате отметили, что в данном случае было применимо законодательное решение по лишению гражданства. У мужчины также отобрали все кантональные и коммунальные права.