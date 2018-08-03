Шведский министр обороны назвал «ложными» слова Шойгу

Министр обороны Швеции Петер Хультквист обвинил своего российского коллегу Сергея Шойгу в распространении лживой информации о сотрудничестве скандинавской страны с НАТО. «То, что описывает министр обороны России, – это ложь. НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству», цитирует Хультквиста издание The Local.

Сергей Шойгу, выступая 24 июля на заседании коллегии российского Министерства обороны, говорил, что Москва обеспокоена втягиванием Финляндии и Швеции в структуры НАТО. Агентство «Интерфакс» привело слова Шойгу о подписании договора о полноправном участии этих стран в учениях НАТО и использовании натовских систем управления войсками и оружием. Взамен Североатлантический союз якобы получил свободный доступ в воздушное пространство и территориальные воды Финляндии и Швеции.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что «Швеция не связана военными союзами и самостоятельно принимает собственные решения». Он называл высказывание российского министра обороны ложным. Шведский министр отметил, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.

Голос Америки

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| 2018-08-03T21:41:50+00:00 4 августа 2018, 00:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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