Шведский министр обороны назвал «ложными» слова Шойгу

Министр обороны Швеции Петер Хультквист обвинил своего российского коллегу Сергея Шойгу в распространении лживой информации о сотрудничестве скандинавской страны с НАТО. «То, что описывает министр обороны России, – это ложь. НАТО не имеет неограниченного доступа ни к финским, ни к шведским территориальным водам и воздушному пространству», – цитирует Хультквиста издание The Local.

Сергей Шойгу, выступая 24 июля на заседании коллегии российского Министерства обороны, говорил, что Москва обеспокоена втягиванием Финляндии и Швеции в структуры НАТО. Агентство «Интерфакс» привело слова Шойгу о подписании договора о полноправном участии этих стран в учениях НАТО и использовании натовских систем управления войсками и оружием. Взамен Североатлантический союз якобы получил свободный доступ в воздушное пространство и территориальные воды Финляндии и Швеции.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что «Швеция не связана военными союзами и самостоятельно принимает собственные решения». Он называл высказывание российского министра обороны ложным. Шведский министр отметил, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.

Голос Америки