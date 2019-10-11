Шварценеггер высказался о бое между Александром Емельяненко и Кокляевым

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер пожелал удачи бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко и пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву перед их поединком.

«Могу сказать, что любой из них способен победить, в том числе и тяжелоатлет. Хочу пожелать спортсменам удачи. Надеюсь, что эта битва станет хорошим развлечением для всех нас, и мы получим удовольствие. Я очень люблю различные боевые искусства, в том числе и UFC, и бокс. Поэтому надеюсь, что у меня будет возможность увидеть эту битву», — цитирует Шварценеггера «Спорт-Экспресс».

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» пройдет поединок между Емельяненко и Кокляевым.

Бой состоится по правилам бокса. Соперники проведут четыре раунда по три минуты.

У 38-летнего Емельяненко в ММА 28 побед, семь поражений и одна ничья. Свой последний поединок он провел в августе 2018 года.

| 2019-10-11T23:56:03+00:00 11 октября 2019, 23:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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