Шварценеггер высказался о бое между Александром Емельяненко и Кокляевым

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер пожелал удачи бойцу смешанного стиля (MMA) Александру Емельяненко и пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву перед их поединком.

«Могу сказать, что любой из них способен победить, в том числе и тяжелоатлет. Хочу пожелать спортсменам удачи. Надеюсь, что эта битва станет хорошим развлечением для всех нас, и мы получим удовольствие. Я очень люблю различные боевые искусства, в том числе и UFC, и бокс. Поэтому надеюсь, что у меня будет возможность увидеть эту битву», — цитирует Шварценеггера «Спорт-Экспресс».

29 ноября в Москве на «ВТБ Арене» пройдет поединок между Емельяненко и Кокляевым.

Бой состоится по правилам бокса. Соперники проведут четыре раунда по три минуты.

У 38-летнего Емельяненко в ММА 28 побед, семь поражений и одна ничья. Свой последний поединок он провел в августе 2018 года.