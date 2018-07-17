Шварценеггер назвал Трампа на встрече с Путиным «вареной макарониной»

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп выглядел как «маленькая раскисшая макаронина» на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи», — сказал Шварценеггер в видео-обращении на своей странице в Twitter.

Актер считает, что на пресс-конференции Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. «Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?» – посетовал Шварценеггер, который, как и Трамп, является республиканцем.

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