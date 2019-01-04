Схваченный в Азербайджане сторонник Гюлена арестован

Арестован сторонник течения Фетуллаха Гюлена — Мехмет Гелен, схваченный и доставленный из Азербайджана сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции (MİT), сообщает агентство «Анадолу».

Сотрудники MİT передали Гелена столичной полиции.

После юридических процедур в Бюро по борьбе с терроризмом МВД Турции Гелена доставили в прокуратуру Анкары.

Прокурор Адем Акынджи допросил Гелена.

Затем суд вынес постановление об аресте Гелена, который в свое время работал учителем в школах течения Гюлена в Азербайджане.

Он был схвачен и доставлен в Турцию 29 декабря 2018 года.

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