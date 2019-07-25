Шумиху вокруг Гаврилова обнулили при помощи «оккупантов»

О ситуации вокруг Кешикчидаг (Давид Гареджи), о том какие процессы идут в Грузии и в целом в регионе, рассказал в интервью «Зеркало» грузинский политолог, политический обозреватель DW, Егор Куроптев.

— Как оцениваете отношения Грузии и Азербайджана на данном этапе? Обойдется решение вопросов вокруг комплекса Кешикчидаг ( Давид Гареджи) без всяких эксцессов?

— Надеюсь, этот вопрос будет решен без всякого обострения и эксцессов. Это абсолютно искусственная история. Это видно по всем фактам, по медийной кампании, которая развернута по тем силам, которые раздувают историю вокруг Давида Гареджи. Мы видим лишние провокационные действия и со стороны Азербайджана и со стороны Грузии. Различные силы раздувают конфликт на ровном месте. Взять хотя бы последнее событие: нападение на военнослужащего погранвойск Азербайджана. Я могу сказать точно, что это не отношение грузин к азербайджанцам. Грузины считают азербайджанцев близкими себе народом.

Я не склонен винить кого-либо, кроме Кремля. Потому что выгодна эта ситуация только им. Ни Грузии, ни Азербайджану не нужно напряжение в двухсторонних отношениях — это важнейшие стратегические партнеры в регионе, все, что происходит с начала марта в Грузии, а именно антитурецкая и антиазербайджанская кампании, эти тезисы идут из «красных башен» Кремля. Эту ситуацию будут нагнетать вплоть до парламентских выборов 2020 года, когда убрали нулевой барьер и по многим другим причинам, по которым эти выборы будут самыми важными с 2012 года.

Поэтому у России есть планы провести еще больше сил в парламент Грузии. Это «альянс патриотов», Нино Бурджанадзе, и многие другие антидемократические силы, которые сейчас «сидят» на теме Давида Гареджи и называют оккупантом то Азербайджан, то Турцию и прочие недопустимые вещи. Все делается для того, чтобы сменить повестку дня: «Кремль -оккупант», «Путин — оккупант» и перевести ее на несуществующие проблемы, потому что Азербайджан и Грузия всегда могут договориться о том как, кому ходить в монастырь. Странно, но почему-то мы всегда «ведемся» на подобные провокации. Я бы хотел еще раз с помощью этого интервью призвать азербайджанские и грузинские власти сделать переговорный процесс прозрачным для общественности, чтобы ни у кого не было вопросов, и мы не нагнетали между собой проблемы. И у Грузии и у Азербайджана хватает своих проблем, чтобы устраивать новые. Это просто катастрофа.

— В целом как можно оценить геополитическую обстановку в регионе? Какие геополитические акторы играют в пользу того, чтобы наш регион был дестабилизирован?

— Сейчас в регионе самый важный вопрос – это Иран. Но США, никогда не идут на дестабилизацию. Наоборот, они, если им нужна антииранская коалиция или союзники, будут работать на то, чтобы их партнеры укреплялись. Но в данном случае, ни Грузии, ни Азербайджану лезть в этот конфликт ни к чему. Мы здесь живем, и все имеем какие-то отношения с Ираном и поэтому надо держать стабильность и нейтралитет.

В Вашингтоне тоже понимают, что нам не нужны проблемы с соседними странами. Но в плане дестабилизаций, которые идут сейчас на постсоветском пространстве — это как мины замедленного действия. Таких спорных участков у Грузии полно и с Арменией, и вокруг храмов то же самое. Эти мины, оставшиеся в наследство от советского прошлого, нужны для спекуляций во время выборов и других событий.

Ровно через неделю, когда выгнали из Грузии Гаврилова, все российские ТВ говорили о так называемой «турецкой экспансии Аджарии», о том, что ни Россия — враг Грузии, а Турция. Они освещают проблему, которую сами и придумывают, а через два дня на повестку в Грузии возвращается проблема Давида-Гореджи. То, есть визит Гаврилова и всю эту шумиху они обнулили, и вновь вернули оккупацию Турции и Азербайджана.

— А есть какие-то намеки на оккупацию Турцией Аджарии?

— Нет, конечно. Если говорить даже о бизнесе и инвестициях, то они там не на первом и даже не на втором месте. Да, Турция близко, но они не самые крупные инвесторы. Они открывают кафе, рестораны, может какие-то мелкие отели, но по масштабу и количеству денег, им далеко до фаворитов. На первом месте, если не ошибаюсь там Ирландия. Никаких проблем с Турцией у нас нет, но именно эту тему, тему храмов всегда легко поднимать и поэтому, когда в стране происходят важные политические события, именно эти темы быстро всплывают.

Естественно, что эту проблему нужно решить один раз, и решение должно быть выгодно обеим сторонам. Мне нравится вариант признания данного культурного комплекса с особым статусом и общим доступом и, понятно, что КПП и границы должны быть с обеих сторон. Нужно на основе дружбы и понимания пользоваться этим монастырем.

Я не считаю, что эта тема про монастырь — эта тема про выборы в 2020 году. Мы вместе должны сделать так, чтобы подобные эксцессы не случались, и, самое главное, не вестись на манипуляции третьей стороны.