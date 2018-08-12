Штраф Volkswagen в США направят на развитие электромобильности

Американские штаты намерены использовать на развитие электромобильности средства, полученные от уплаты многомиллиардных штрафов немецким концерном Volkswagen в ходе дизельного скандала. Эти деньги пойдут на замену старого дизельного транспорта, прежде всего школьных и городских автобусов, на более экологичные модели, а также на развитие сети колонок для зарядки электромобилей, сообщает немецкая газетаWelt am Sonntagв воскресенье, 12 августа.

К настоящему моменту почти все штаты и территории США, а также представители индейских племен подали заявки на получение средств из экологического фонда VW Diesel Emissions Environmental Mitigation Trust, который в свою очередь получил 2,9 миллиарда долларов из штрафов, выплаченных Volkswagen.

Как сообщает издание со ссылкой на министерство энергетики США, каждому штату первоначально будет перечислено от 8 до 423 миллионов долларов, 20 штатов получат суммы в размере более 50 миллионов. При этом 22 штата уже представили готовые планы их использования, еще 20 подготовили проекты планов.

Наибольшую сумму (почти 423 миллиона долларов) перечислят Калифорнии. На эти средства штат планирует, в частности, модернизировать и сделать более экологичными транспортные средства на промышленных предприятиях и на железнодорожных станциях перевалки грузов.

Власти Джорджии намерены приобрести работающие на электричестве шаттлы для аэропорта Атланты. А штат Вермонт разработал программу электрических транзитных и школьных автобусов. Власти столицы США Вашингтона собираются приобрести экологически чистые мусоровозы, а также предоставлять премии жителям и местным компаниям на модернизацию автомобилей.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований немецкий автомобилестроитель Volkswagen был вынужден признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW иногда в 40 раз превышало допустимые нормы.

Дизельный скандал вызвал массовый отзыв продукции концерна с рынка для устранения технических фальсификаций. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 20 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.

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