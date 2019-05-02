Штат США объявил 28 мая Национальным днем Азербайджана

Столица американского штата Нью-Мексико — город Санта-Фе — объявила 28 мая Национальным днем Азербайджана.

Об этом oxu.az сообщили в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Согласно сообщению, в связи с этим мэр города Алан Веббер (Alan M.Webber) подписал декларацию, в которой 28 мая объявляется Национальным днем Азербайджана.

В документе также отмечено, что благодаря генконсульству в Лос-Анджелесе Азербайджан поддерживает с западными штатами США связи в области экономики, культуры и других областях.

| 2019-05-02T12:57:17+00:00 2 мая 2019, 14:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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