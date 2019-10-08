Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса

«Споры на Украине меня немного удивляют, потому что в эти переговоры (по «формуле». – прим. ред.) был вовлечен один из участников, тогдашний президент (Петр Порошенко. – прим. ред.)», — сказал Штайнмайер.

При этом президент ФРГ опроверг утверждения о том, что «формула» создавалась под влиянием России. «Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких», — пояснил политик.(РИА Новости)