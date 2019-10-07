Штайнмайер назвал цель визита в Грузию

«В ходе моего визита состоятся встречи с политическими кругами, президентом, премьером и членами парламента. У нас будет возможность посетить границу (с Южной Осетией – ред.). Я действительно не приехал с какой-либо конкретной инициативой или предложением, на этот раз у меня абсолютно другая роль», — заявил Штайнмайер на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.