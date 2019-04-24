Штаб Зеленского призвал усилить санкции против РФ

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского усмотрели признаки «оккупации» в решении России об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей и выступают за усиление международных санкций против Москвы.

«Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», — говорится в Telegram-канале команды Зеленского.

В сообщении отмечается, что Киев надеется на содействие международного сообщества в вопросе защиты прав, свобод и интересов граждан Украины на временно оккупированных территориях и рассчитывает на большее дипломатическое и санкционное давление на РФ.

В команде Зеленского также заявили, что решение России не способствует прекращению огня в Донбассе. При этом в сообщении отмечается, что Киев будет делать все возможное, чтобы помочь защитить и обеспечить права своих граждан, которым приходится находиться на оккупированных территориях. В числе приоритетов Зеленского названы расширение возможностей для поддержания связей с гражданами Украины на оккупированных территориях и комплекс мер деоккупации украинских земель и прекращения войны.(ТАСС)