Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах

Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает УНИАН.

По его словам, лидеры фракций Рады во время переговоров с Зеленским об изменениях в законе о выборах высказали одну точку зрения, а потом «резко поменяли за ночь свое мнение» и отказались даже рассматривать законопроект.

«Мы выучили этот урок», — подчеркнул Богдан.

В дополнение к видео глава администрации также пообещал приложить стенограмму выступлений депутатов.

| 2019-05-24T09:40:22+00:00 24 мая 2019, 12:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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