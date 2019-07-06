Шрёдер заявил, что Трампу нужны не партнеры, а вассалы

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер подверг критике политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом, и обвинил его в разрушении мировой экономической системы. Как передает ТАСС, об этом экс-глава правительства ФРГ заявил в опубликованном в субботу интервью газете Handelsblatt.

«Под флагом свободы и рыночной экономики он [Трамп] преднамеренно разрушает основанную на правилах мировую экономическую систему», — считает Шрёдер.

«Опасно в Трампе то, что он пытается даже друзьям и союзникам предписывать, что делать в политическом и экономическом плане. Если сказать откровенно, это означает, что ему нужны не партнеры, но вассалы», — подчеркнул экс-канцлер.

Шрёдер снова выразил возмущение действиями посла США в Германии Ричарда Гренелла. «Как смеет американский посол открыто критиковать германский оборонный бюджет или атаковать автомобильную промышленность», — сказал он.