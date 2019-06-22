Шри-Ланка на месяц продлила режим ЧП

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на месяц режим чрезвычайного положения, введенный в стране в апреле после серии терактов. Декларацию о продлении режима ЧП за подписью главы государства опубликовала канцелярия президента, сообщает интернет-издание Ada Derana со ссылкой на документ, пишет kommersant.ru.

Восемь взрывов произошло на Шри-Ланке утром 21 апреля во время празднования католической Пасхи. Было атаковано три церкви и три отеля. Седьмой и восьмой взрывы прогремели на острове несколько часов спустя.

Жертвами атак стало 250–260 человек. Ответственность за теракт взяли на себя «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» и «Исламское государство» (запрещены в РФ). Полиция страны установила личности всех девятерых террористов-смертников, причастных к атакам.