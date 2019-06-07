Шредер рассказал о давлении США на политику ЕС по «Северному потоку — 2»

Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по «Северному потоку — 2», но нужно помнить, что оно имеет не только дружественные мотивы, завил председатель совета директоров Nord Stream 2 AG (оператор проекта) Герхард Шредер, РИА Новости.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
«Санкционное давление США и влияние представителей американских интересов очень сильно, без сомнений оно влияет на политику Дании (по «Северному потоку — 2″ — ред.) и Евросоюза», — сказал Шредер, выступая на бизнес-завтраке, посвященном «Северному потоку-2», который проводится в рамках ПМЭФ.
«Но мы не должны забывать, что это давление имеет за собой не только дружелюбные мотивы, мы не только противоречим нашим дружественным позициям по отношению к другим странам Восточной Европы, но мы, прежде всего, должны думать о том, что такой бизнес — плохой. Американские партнеры совершенно четко показывают, что они больше чем когда-либо хотят экспортировать СПГ на рынок Европы», — добавил он.