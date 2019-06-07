Шредер рассказал о давлении США на политику ЕС по «Северному потоку — 2»

«Но мы не должны забывать, что это давление имеет за собой не только дружелюбные мотивы, мы не только противоречим нашим дружественным позициям по отношению к другим странам Восточной Европы, но мы, прежде всего, должны думать о том, что такой бизнес — плохой. Американские партнеры совершенно четко показывают, что они больше чем когда-либо хотят экспортировать СПГ на рынок Европы», — добавил он.