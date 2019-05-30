Шотландия проведет референдум о выходе из Британии

Шотландское правительство опубликовало законопроект, который допускает проведение второго референдума о независимости страны от Великобритании, пишет The Guardian.

Документ предусматривает, что второй референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании может быть проведен до 2021 года.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен подчеркнула, что данное голосование предоставит жителям страны сделать выбор между тем, чтобы быть «европейской нацией» или государством, которому «навязали Brexit».(Газета.Ru)

| 2019-05-30T09:21:39+00:00 30 мая 2019, 11:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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